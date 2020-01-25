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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

منتجات ذوي الهمم تكتسح معرض القاهرة الدولي للكتاب

السبت 25/يناير/2020 - 12:37 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية سالم
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شهد جناح المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم إقبالًا كثيفًا من قبل جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تخصص في عرض عدد كبير من منتجات أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وقالت رشا إرنست، مسئول إدارة الثقافة والفنون بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنسق العام للمجلس بالمعرض القاهرة الدولي، إنه تقام فعاليات ورش عمل للأطفال، منها أساسيات تعليم لغة الإشارة.

وأضافة إرنست أن من ضمن الخطط والفعاليات التي تقوم بها المؤسسة عمل ندوات لزيادة الوعي، لافتة إلى أن الندوة القادمة 2 فبراير تتحدث عن "ظاهرة التنمر في دور القيم والتنمية المستدامة".

وفي جانب آخر، توفر المؤسسة أكثر من 20 مدربا للغة الإشارة للتعاون في الجانب الثقافي في المعرض.

كما أكدت إرنست أن من يشارك فى هذه الندوات والفعاليات فنانون من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما جعل الإقبال من المواطنين على المنتجات المتاحة للمشاركين في المعرض كبيرا لإعجابهم بالشغل الذي تقدمه المؤسسة.

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