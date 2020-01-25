الليلة «مصر النهاردة» يستضيف أسر شهداء الشرطة

يستضيف الليلة برنامج "مصر النهاردة" على شاشة القناة الأولى السيدة عفاف يوسف راشد، والدة الشهيد محمد أنور عبدالكريم، والسيدة أحلام محمد أحمد على، والدة الشهيد محمد أبو العز.وتأتي الحلقة في ذكرى عيد الشرطة المصرية وعرض بطولات وتضحيات رجال الشرطة البواسل في سبيل حماية المواطنين، والحفاظ على أمن الجبهة الداخلية للوطن وبذل دمائهم الذكية في حربهم الشرسة ضد الإرهاب الأسود.كما تستعرض الحلقة في فقرتها الثانية مع ضيفها حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهود المبذولة في سبيل الحفاظ على حقوق الإنسان.برنامج "مصر النهاردة" تقديم ريهام الديب وأحمد سمير، ويُذاع في العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى.