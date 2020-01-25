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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«عاشور» يعقد لقاء مفتوحًا مع محامى حلوان غدًا

السبت 25/يناير/2020 - 12:36 م
سامح عاشور
سامح عاشور
محمد جعفر
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يعقد سامح عاشور، نقيب المحامين، غدًا الأحد، لقاء مفتوحًا مع محامي حلوان، في إطار لقاءاته المتعددة بالمحامين على مستوى الجمهورية.

ويقام اللقاء، في تمام الثانية ظهرًا بنادي نايل كنتري، كما يشهد إجابة النقيب العام على تساؤلات محامي فرعية حلوان، وعرض آخر المستجدات النقابية.

وكان سامح عاشور، نقيب المحامين، قد أعلن الدعوة لعقد انتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة، يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقال سامح عاشور، خلال اجتماع مجلس النقابة الخميس الماضي، إنه سيتم فتح باب التقدم بأوراق الترشح خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، على أن تعلن كل المواعيد الإجرائية لاحقًا، كما ستعقد الانتخابات بإشراف قضائي للتأكيد على شفافية ومصداقية العملية الانتخابية.

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