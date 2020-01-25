كتابان من «الواحات» للروائي طارق فراج بمعرض للكتاب

أكد الكاتب طارق فراج، روائي ومترجم وباحث في التراث بمحافظة الوادي الجديد، وجود كتابين في معرض القاهرة الدولي للكتاب وهما "لمحات من الأمثال الشعبية في الواحات" وروايته الأخيرة "رمال سوداء".ولد الكاتب في قرية "عين القضا" التابعة لمركز الداخلة بالوادي الجديد، واستطاع أن يكتب عن تاريخ الواحات من زاوية رؤيته الإبداعية ويرى أن الواحات منجمًا لا ينفد من الحكايات والمأثور الشعبي والعلاقات الإنسانية وتعانُق البيوت والأشجار والبشر والكائنات جميعًا في منظومة لطيفة وناعمة وشديدة القوة في ذات الوقت.وقال "فراج"، إنه يحمل بين ضلوعه مشروعًا إبداعيًا عن الواحات ويتمنى أن يتمكن إنجاز ما يستطيع منه، ويعتقد كما يقول أن طموح المبدع لا يجب أن يقف عند حد.ألف الكاتب طارق فراج عددًا من الروايات في مضمار مشروعه الذي تحدث عنه ومنها "باب للخروج" التي صدرت عن دار المطبوعات للنشر والتوزيع في لبنان عام 2009، "الهبوط لأسفل ببطء" وصدرت عن دار كيان للنشر والتوزيع بالقاهرة عام 2012، "مليحة" صدرت عن دار الأدهم للنشر بالقاهرة 2013، وكان له مساهمة في مجال البحث في التراث فظهر له كتاب "لمحات من الأمثال الشعبية في الواحات" بالمشاركة مع الشاعر أيمن أنور، وأخيرًا صدرت روايته "رمال سوداء" عن سلسلة إبداعات قصصية بالهيئة المصرية العامة للكتاب هذا العام.كما يتميز طارق فراج بكتابة الشعر ونشر عدد من الدواوين أهمها "صحراء العابرين" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2012، كما يترجم بين الحين والآخر بعض المقالات الأدبية من الجرائد والدوريات الأجنبية.وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.