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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

نفاد 1500 نسخة من كتاب «شخصية مصر» لـ جمال حمدان بمعرض القاهرة

السبت 25/يناير/2020 - 12:05 م
كتاب شخصية مصر
كتاب شخصية مصر
جمال عاشور
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نفدت 1500 نسخة من موسوعة "شخصية مصر" للمفكر الراحل الدكتور جمال حمدان، من منفذ مكتبة الأسرة بجناح الهيئة العامة للكتاب، خلال الثلاثة أيام الماضية من انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي 22 يناير إلى 4 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويأتى الكاتب جمال حمدان شخصية عام المعرض، وشعار المعرض "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتأتى السنغال دولة ضيف شرف المعرض.

ويبلغ سعر الموسوعة 140 جنيها فى المجلدات الأربعة، الأمر الذي جعل العديد من القراء حريصون على اقتناء الطبعة.

وكانت الهيئة قد طبعت نحو 3 آلاف نسخة من من موسوعة شخصية مصر، بالتعاون مع دار الهلال الناشر الحصري لكتب المفكر الراحل جمال حمدان.

ومن المقرر أن يتم تزويد منافذ البيع فى معرض الكتاب بالمزيد من النسخ الخاصة بـ موسوعة شخصية مصر، حتى نفاد جميع طبعات موسوعة شخصية مصر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد افتتح، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رفقة عدد من الوزراء على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما تتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

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