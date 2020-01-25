«لص بغداد» يتصدر قائمة إيرادات أفلام رأس السنة

فيلم الفلوس

فيلم بنات ثانوي

فيلم يوم وليلة

فيلم دماغ شيطان

يشهد موسم رأس السنة منافسة حامية بين عدد كبير من الأفلام لمجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، وتصدر فيلم "لص بغداد" قائمة الإيرادات بـ2 مليون و227 ألف جنيه، فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، صلاح عبدالله، أحمد رزق، الذي يظهر كضيف شرف، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.وصلت إيرادات فيلم "الفلوس"، للنجم تامر حسني أمس الجمعة، إلى 804 آلاف و479 جنيهًا، الفيلم من بطولة تامر حسني، وخالد الصاوي، وزينة، ومحمد سلام، والراقصة جوهرة، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، منهم النجم أحمد السقا، ومي عزالدين، وعلي ربيع، وويزو، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.جاء الفيلم في المرتبة الثالثة بشباك التذاكر، حيث حقق 193 ألفًا و762 جنيهًا مصريًا، والفيلم من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي، أما البطولة الجماعية فضمت مجموعة من شباب الجيل الجديد، على رأسهم جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، ومحمد مهران.حصد الفيلم المركز الرابع بين الأفلام بإيرادات وصلت إلى 47 ألفًا و709 جنيهات، ويشارك في بطولته كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب، أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎.‎بينما فى المرتبة الخامسة جاء فيلم "دماغ شيطان" بإيرادات ضئيلة، حيث وصلت إلى 6 آلاف و761 جنيهًا مصريًا، الفيلم بطولة باسم سمرة ورانيا يوسف وسلوى خطاب وعمرو عابد ووليد فواز، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل.