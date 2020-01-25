رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل الدورة السادسة من «مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير»

السبت 25/يناير/2020 - 11:54 ص
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير
دعاء عبد المقصود
طباعة
تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري، وتستمر عروضه للعام الثاني على التوالي في سينما فريال بمنطقة محطة الرمل وهو احتفالية سينمائية تُقام كل عام بمدينة الإسكندرية أسسته وتنظمه ‏جمعية ‏دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش ‏وندوات ‏فنية مجانية على مدار العام‎.‎‏

ويقدم المهرجان في هذه الدورة وجبة دسمة من الأفلام إضافة إلى دعمه للطلاب من خلال تقديم مسابقة أفلام الطلبة وتتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من الممثلة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة إنجي وجدان، والمنتج معتز عبدالوهاب.

واختارت إدارة المهرجان 10 أفلام هي فيلم التحريك "عادي" إخراج رقية سيد، يمثل جامعة حلوان ومدته دقيقتين، والوثائقي "سكن" إخراج عبير كمال ويمثل جامعة عين شمس، ومدته 10 دقائق، فيلم "أذرع وأقدام ورؤوس" إخراج سهيلة محمد، ويمثل جامعة MSA ومدته 6 دقائق، والفيلم الوثائقي "نعومة من حديد" إخراج مريم محي ويمثل جامعة مصر الدولية، ومدته 8 دقائق.

وضمت القائمة فيلم "باستا" للمخرج عبدالرحمن حماد، روائي يمثل الجامعة الفرنسية ومدته 5 دقائق، فيلم "غراب البين" إخراج أحمد دحروج ويمثل المعهد العالي للسينما ومدته 10 دقائق، فيلم "رنين" إخراج مصطفى علاء ويمثل الأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام، روائي مدته 6 دقائق، فيلم "أونيرو" إخراج فرح حفني يمثل جامعة مصر الدولية، وثائقي مدته 10 دقائق، فيلم "الرحلة" إخراج هشام عبدالله، يمثل جامعة MSA مدته 18 دقائق، بالإضافة إلى فيلم التحريك "إعادة تدوير"، من إخراج محمد بدر، بجامعة فاروس ومدته 4 دقائق.

وكشفت إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة ضمن المسابقات الرسمية للدورة ‏السادسة من المهرجان.‏

وأعلن عن مشاركة 18 فيلمًا في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي القصير، وتنوعت الأفلام بين عرض عالمي أو ‏مصري أو عربي أول، كما تم الإعلان عن 8 أفلام مشاركة ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي القصير ‏تنوعت بين الإنتاج المصري والمغربي واللبناني والسعودي وغيرها.‏

وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة التحكيم الرسمية، والتي ستمارس عملها في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة.

وتتكون اللجنة من مجموعة من الخبرات المصرية والعربية منهم الممثل المصري عمرو عابد، المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائي أحمد شوقي، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.

وكشفت إدارة المهرجان أيضا عن تكريم كلا من الفنان إبراهيم نصر والفنانة سلوى محمد على عن مجمل أعمالهما الفنية.

ويشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأول مرة، بالنسخة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عن طريق برمجة عدد من الأفلام العربية القصيرة، والتي تعرض ضمن نشاط السينما بالمعرض يوم الأحد 2 فبراير المقبل.

كما تنظم منصة (iamafilm) ورشة عمل لمدة يوم واحد عن توزيع الأفلام القصيرة والوثائقية، كجزء من فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السادسة بالتعاون مع منصة (iamafilm).

وتمنح المنصة العضوية المجانية للثلاثة أفلام الفائزة في المسابقات التالية ( الروائي - الوثائقي -أفلام الطلبة)، ومنصة (iamafilm) هي الأولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتسجيل الأفلام القصيرة، ومنصة للتواصل بين صانعي الأفلام من كل العالم.

يذكر أن الدورة الخامسة شهدت مشاركة أكثر من 30 فيلمًا في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مره في مصر، ‏فضلًا ‏عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى‎.‎

موضوعات متعلقة

منذ يوم

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ حوالي 21 ساعة

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

منذ حوالي 9 ساعات

تراجع سعر الغاز الطبيعى اليوم السبت

منذ حوالي 3 ساعات

«الأرصاد»: انخفاض شديد فى درجات الحراراة الأسبوع الجارى (فيديو)

الصور

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

20 قتيلا و1015 مصابا حصيلة ضحايا زلزال تركيا

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد