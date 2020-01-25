تفاصيل الدورة السادسة من «مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير»

تنطلق فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في الفترة من 26 وحتى 31 من شهر يناير الجاري، وتستمر عروضه للعام الثاني على التوالي في سينما فريال بمنطقة محطة الرمل وهو احتفالية سينمائية تُقام كل عام بمدينة الإسكندرية أسسته وتنظمه ‏جمعية ‏دائرة الفن، ويهدف إلى نشر ثقافة الفيلم للقصير وتبادل الثقافات العربية، كما ينظم المهرجان ورش ‏وندوات ‏فنية مجانية على مدار العام‎.‎‏ويقدم المهرجان في هذه الدورة وجبة دسمة من الأفلام إضافة إلى دعمه للطلاب من خلال تقديم مسابقة أفلام الطلبة وتتكون لجنة تحكيم أفلام الطلبة من الممثلة جميلة عوض، والممثلة والمونتيرة إنجي وجدان، والمنتج معتز عبدالوهاب.واختارت إدارة المهرجان 10 أفلام هي فيلم التحريك "عادي" إخراج رقية سيد، يمثل جامعة حلوان ومدته دقيقتين، والوثائقي "سكن" إخراج عبير كمال ويمثل جامعة عين شمس، ومدته 10 دقائق، فيلم "أذرع وأقدام ورؤوس" إخراج سهيلة محمد، ويمثل جامعة MSA ومدته 6 دقائق، والفيلم الوثائقي "نعومة من حديد" إخراج مريم محي ويمثل جامعة مصر الدولية، ومدته 8 دقائق.وضمت القائمة فيلم "باستا" للمخرج عبدالرحمن حماد، روائي يمثل الجامعة الفرنسية ومدته 5 دقائق، فيلم "غراب البين" إخراج أحمد دحروج ويمثل المعهد العالي للسينما ومدته 10 دقائق، فيلم "رنين" إخراج مصطفى علاء ويمثل الأكاديمية الدولية لهندسة وعلوم الإعلام، روائي مدته 6 دقائق، فيلم "أونيرو" إخراج فرح حفني يمثل جامعة مصر الدولية، وثائقي مدته 10 دقائق، فيلم "الرحلة" إخراج هشام عبدالله، يمثل جامعة MSA مدته 18 دقائق، بالإضافة إلى فيلم التحريك "إعادة تدوير"، من إخراج محمد بدر، بجامعة فاروس ومدته 4 دقائق.وكشفت إدارة المهرجان عن الأفلام المشاركة ضمن المسابقات الرسمية للدورة ‏السادسة من المهرجان.‏وأعلن عن مشاركة 18 فيلمًا في المسابقة الرسمية للفيلم الروائي القصير، وتنوعت الأفلام بين عرض عالمي أو ‏مصري أو عربي أول، كما تم الإعلان عن 8 أفلام مشاركة ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الوثائقي القصير ‏تنوعت بين الإنتاج المصري والمغربي واللبناني والسعودي وغيرها.‏وأعلنت لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن لجنة التحكيم الرسمية، والتي ستمارس عملها في مشاهدة الأفلام الروائية والتسجيلية خلال فعاليات الدورة السادسة.وتتكون اللجنة من مجموعة من الخبرات المصرية والعربية منهم الممثل المصري عمرو عابد، المونتيرة المصرية هبة عثمان، الناقد السينمائي أحمد شوقي، ومدير مهرجان الفيلم العربي بروتردام روش عبد الفتاح، والممثلة التونسية مريم الفرجاني.وكشفت إدارة المهرجان أيضا عن تكريم كلا من الفنان إبراهيم نصر والفنانة سلوى محمد على عن مجمل أعمالهما الفنية.ويشارك مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير لأول مرة، بالنسخة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك عن طريق برمجة عدد من الأفلام العربية القصيرة، والتي تعرض ضمن نشاط السينما بالمعرض يوم الأحد 2 فبراير المقبل.كما تنظم منصة (iamafilm) ورشة عمل لمدة يوم واحد عن توزيع الأفلام القصيرة والوثائقية، كجزء من فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، في دورته السادسة بالتعاون مع منصة (iamafilm).وتمنح المنصة العضوية المجانية للثلاثة أفلام الفائزة في المسابقات التالية ( الروائي - الوثائقي -أفلام الطلبة)، ومنصة (iamafilm) هي الأولي في الشرق الأوسط وأفريقيا لتسجيل الأفلام القصيرة، ومنصة للتواصل بين صانعي الأفلام من كل العالم.يذكر أن الدورة الخامسة شهدت مشاركة أكثر من 30 فيلمًا في المسابقات المختلفة عرضت جميعها لأول مره في مصر، ‏فضلًا ‏عن عدد كبير من العروض العالمية والدولية الأولى‎.‎