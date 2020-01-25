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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استنفار أمنى بكفر الشيخ لتأمين احتفالات عيد الشرطة وثورة يناير

السبت 25/يناير/2020 - 11:34 ص
محافظة كفر الشيخ
محافظة كفر الشيخ
مصطفى عنز
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شهدت شوارع وميادين محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، حالة من الاستنفار الأمنى المُكثف، لتأمين احتفالات عيد الشرطة الـ68، والذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، حيث دفعت أجهزة الأمن بتشكيلات أمنية فى الأماكن العامة، والمحاور والطرق الرئيسية.

وعززت أجهزة الأمن من وجودها بمحيط المناطق الحيوية، ودور العبادة، والمواقع الشرطية، والمنشآت الحكومية الهامة، فيما شنت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية على مستوى محافظة كفر الشيخ.

بينما طافت الدوريات الأمنية المصحوبة بصفارات الإنذار، والسيارات المصفحة، المكتوب عليها "تحيا مصر.. شرطة الشعب"، شوارع المحافظة الرئيسية، والميادين العامة، لمتابعة الحالة الأمنية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد بعث، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية، كما بعث برقيات تهنئة مماثلة أيضًا إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمناسبة تلك الذكرى الخالدة.

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