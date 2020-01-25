إصابة 11 متظاهرًا بالاختناق فى ساحة التحرير ببغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، إصابة 11 متظاهرًا بحالة اختناق وسط ساحة التحرير ببغداد، في مواجهات مع قوات الأمن.وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة، لإعادة فتحها أمام حركة المرور.وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت في حرق عدد من خيام المعتصمين.