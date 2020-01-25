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اقتصاد

المشاط تبحث مع رئيس «البنك الأوروبى» استراتيجية التعاون المشترك

السبت 25/يناير/2020 - 11:26 ص
رانيا المشاط
رانيا المشاط
حسن كامل - أسماء إبراهيم
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بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السير سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمى بمدينة دافوس السويسرية، المشروعات التي ينفذها البنك حاليًا في مصر، والتي يعتزم تنفيذها مستقبلًا، واستراتيجية التعاون خلال المرحلة المقبلة، في ظل اختيار البنك مصر مؤخرًا لتكون أكبر دولة لعملياته على مستوى العالم للعالم الثالث على التوالى.

وتبلغ استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر نحو 5.3 مليار يورو تتركز في 99 مشروعًا، في قطاعات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة والإسكان والصرف الصحي، والتى أسهمت في انتقال اقتصاد مصر إلى الأكثر اخضرارًا، منها مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وتمثل حصة القطاع الخاص 58% من إجمالي الاستثمارات، كما تمثل نسبة استثمارات البنك في مصر أكثر من 50% من استثماراته في إفريقيا، والتي تتركز حاليًا في مصر وتونس والمغرب.

وأكدت المشاط، أن الحكومة تستهدف تعزيز التعاون وعلاقات الشراكة مع البنك في مجالات متنوعة وزيادة التمويل الممنوح للقطاع الخاص، بما يسهم في زيادة دوره فى التنمية، فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته، أشار السير سوما تشاكرابارتى، إلى اهتمام البنك بالاستثمار في المشروعات التنموية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مع الاستمرار فى مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح للحكومة المصرية، وخاصة في قطاع البنية الأساسية والطاقة المتجددة والنقل والكهرباء.

وعقب ذلك، التقت وزيرة التعاون الدولي، كاران بهاتيا، نائب رئيس شركة "جوجل" العالمية للشئون الحكومية والسياسة العامة، وبحث الجانبان، تطوير سبل التعاون بين مصر والشركة فى التحول الرقمي وتمكين الشباب والمرأة وتطوير مهاراتهم من أجل مواكبة الثورة الصناعية الرابعة، فى إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رانيا المشاط هى أول مصرية تستضيفها شركة "جوجل" في "Talks @Google" العام الماضى، ضمن عدد من القادة البارزين ممن لديهم قصص نجاح مهنية وشخصية، لإلقاء الضوء على مسيرة نجاحهم وتجاربهم الحياتية لتكون مصدرًا لإلهام ملايين المتابعين لـ"جوجل" حول العالم من الشباب والمهنيين، ورواد الأعمال والمبتكرين.

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