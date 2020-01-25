إبراهيم ناصف يوقِّع «كُلهم» بمعرض الكتاب غدًا

يوقِّع الروائى الشاب إبراهيم محمود أبواليزيد ناصف، غدًا الأحد، روايته الثانية "كُلهم"، الصادرة عن دار مسار للنشر والتوزيع، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بدورته الـ 51، لعام 2020م، والذى انطلق الأربعاء الماضي تحت شعار "مصر إفريقيا.. ثقافة التنوع".ويُقام حفل التوقيع، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، فى جناح دار مسار، والذى يقع فى صالة (1)، ويحمل رقم (A61)، بمعرض الكتاب بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس."كُلهم" تُعد هى المولود الثانى لـ"ناصف"، الذى سيخرج من خلاله إلى النور بعد جهد كبير استمر على مدار أكثر من عام ونصف العام، حيث إنه من المُتوقع أن تُحقق الرواية الجديدة له صدى واسعًا، خاصةً أن له جمهورًا عريضًا ينتظر كل أعماله، ويُتابعها بشغف.يُذكر أن "ناصف"، من مواليد مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، عام 1999م، وهو طالب بكلية التجارة شعبة اللغة الإنجليزية، بجامعة كفر الشيخ، صدرت له الرواية الأولى بعنوان "الواقع الخيالى" فى عام 2018م، وشارك فى كتابة عدد من العروض المسرحية، فضلًا عن الظهور فى العديد من الحفلات والأمسيات الثقافية، على مستوى الجمهورية.وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، إقبالًا كثيفًا في رابع أيامه، حيث توافدت أعداد كثيفة على بوابات الدخول من جميع الأعمار والجنسيات.ونظمت مجموعة من المتطوعين، صفوف المواطنين، لتسهيل عملية الدخول إلى المعرض عقب افتتاح أبوابه في العاشرة صباحا.وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء 22 يناير، فعاليات النسخة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة عدد من الوزراء، على رأسهم الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة.وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.