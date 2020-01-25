عبده: صناعة النشر أحد أهم أذرع القوى الناعمة فى الوطن العربى

قال الدكتور سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والأمين العام المساعد لاتحاد الناشرين العرب، إن الناشرين المصريين يشكلون 60% من عدد الناشرين في الوطن العربي و55% من عدد ناشري إفريقيا، مؤكدًا أن صناعة النشر تعد أحد أهم أذرع القوى الناعمة المؤثرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية.وأضاف عبده في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالفكر والثقافة والكتاب وكذلك بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في المجتمع، مؤكدًا أن وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها تبذل جهدا كبيرا لتنظيم معرض القاهرة الدولي بشكل مشرف يليق باسم مصر.وأشاد بتنظيم الدورة الـ51 من معرض الكتاب التي تقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، موضحًا أن هذا التنظيم يعد امتدادا لنجاح الدورة السابقة (دورة اليوبيل الذهبي) التي حققت نجاحا كبيرا بعد نقل مقر المعرض إلى التجمع الخامس.وأوضح رئيس اتحاد الناشرين أن هناك زيادة عددها 153 دار نشر مشاركة في المعرض هذا العام، كذلك عدد الأجنحة زادت بنحو 88 جناحًا عن دورة اليوبيل الذهبي، منوها بالإقبال الكبير من الناشرين على المشاركة، ولذا تم تنظيم الأجنحة لتستوعب أكبر عدد من الناشرين، متوقعا زيادة هذه الأعداد في العام المقبل مع افتتاح صالات عرض جديدة بالمعرض.وأكد أن اتحاد الناشرين المصريين يواصل دوره للحفاظ على استمرار ريادة مصر في صناعة النشر بالوطن العربي وإفريقيا، وكذلك تقديم خدمة أفضل للجمهور.وحول الرقابة على الكتب المشاركة بمعرض الكتاب، قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين إن مصر لديها حرية كبيرة في النشر، ولكن في إطار احترام الآداب العامة المتعارف عليها، وذلك حرصًا من الدولة على حرية الإبداع وبناء الإنسان والارتقاء بالمستوى الثقافي العام.وأشار الدكتور سعيد عبده إلى أن مصر ستشارك، خلال الفترة المقبلة، في عدد من المعارض الدولية للكتاب أبرزها معرض الدار البيضاء للكتاب في فبراير المقبل في المغرب، ومعرض مسقط الدولي للكتاب، وكذلك معرض بغداد وأربيل بالعراق.