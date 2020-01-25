تظاهرات العراق تتهم مقتدى الصدر بـ «الخيانة»

اتهمت اللجنة التنسيقية للتظاهرات العراقية، اليوم السبت، في بيان شديد اللهجة، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بالخزي والخيانة، وفقًا لفضائية "الحدث".وأكدت تنسيقية التظاهرات، أن ما فعله الصدر خيانة للثوار وسيكون ثمنه رئاسة الحكومة العراقية، لأنه حاول استغلال الاحتجاجات.وأضافت اللجنة التنسيقية للتظاهرات، أنهم مستمرين في الساحات حتى تحقيق أهداف الثورة العراقية.وتظاهر مئات الآلاف من أتباع زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، وسط العاصمة العراقية بغداد، أمس الجمعة.ورفع المتظاهرون، شعارات تطالب القوات الأجنبية بالرحيل عن العراق، تنفيذًا لقرار مجلس النواب المطالب بخروج تلك القوات.وأغلقت السلطات الأمنية، جسري الجادرية والطابقين، وسط بغداد لتامين سلامة المتظاهرين.وشهدت ساحات اعتصام المتظاهرين المطالبين بالقضاء على الفساد، مواجهات بين المحتجين ومسلحين مجهولين في كل من بغداد والبصرة وكربلاء.