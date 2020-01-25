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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

السبت 25/يناير/2020 - 11:15 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
راندا التوني
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كشفت تقارير صادرة عن البنك الدولي، أن انتعاش السياسات النقدية على مستوى العالم، من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش النمو خلال 2020.

ووفقا لمعظم المعايير كان 2019 الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية العالمية 2008، حيث وصل النمو العالمي إلى أدنى مستوى له بعد الأزمة، مسجلا 2.4%.

ومن الموقع أن ينتعش مُعدَّل النمو العالمي إلى 2.5% في 2020، مع تراجع نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.4%، وتعافي النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية إلى 4.1%، كما يظهره "إنفوجراف" أعده البنك الدولي.
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)
«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

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