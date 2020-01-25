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مصر

«سعفان»: يجب استكمال مشروع التنافسية للانطلاق نحو التحول الرقمي

السبت 25/يناير/2020 - 11:14 ص
الاجتماع
الاجتماع
دعاء جابر
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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، للاتفاق على أولويات عمل الوزارة مع المنظمة في المرحلة المقبلة، وكيفية تقديم الدعم الفني لهذه الأولويات.

وأكد سعفان، على أهمية تحديد تفاصيل المشروعات التي سيتم تنفيذها بين الجانيين لوضع الرؤى لكل مشروع والجدول الزمني لتنفيذه، وتوزيع الميزانية المخصصة له وفقا لكل نشاط حتى يكون هناك متابعة جيدة لتطورات كل مشروع بصفة دورية، للوصول إلى أفضل النتائج.

ولفت وزير القوى العاملة، إلى أنه من الأهمية استكمال مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع بالمنظمة، ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من المشروع على مستوى 11 محافظة، مستهدفة 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

وأكد سعفان، أن مشروع التنافسية يحقق استدامة كافة المشروعات المشتركة بين كلا الجانبين، وله أثر على كافة الأنشطة الخاصة بالقوى العاملة، كعمل الأطفال ومكافحة العنف والتحرش في أماكن العمل باعتبار المشروع الركيزة الأساسية للانطلاق نحو الأهداف المرجوة فى هذه المشروعات.

وقال وزير القوي العاملة، إنه سبق الاتفاق مع منظمتي العمل الدولية، والأغذية العالمية على دعم ميكنة منظومة التفتيش بالوزارة، وتم تحديد ميزانية لدعم منظومة التفتيش بما يقدر بنحو 5 ملايين دولار ولم تتلقى الوزارة أي رد من المنظمتين سواء بالرفض أو القبول.

وأكد سعفان، أن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال مشروع التنافسية كي يعطي أرقاما حقيقية في كافة مجالات عمل الوزارة بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، وتعتمد المنظومة الجديدة على التحول الرقمي توحيدا للجهد وللمفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها في أثناء التفتيش.

من جانبه هنأ إيريك أوشلان الوزير محمد سعفان لتجديد ثقة القيادة السياسية كوزير للقوى العاملة، متفقًا معه على ضرورة أن يكون هناك رؤية مشتركة، مؤكدا أن المنظمة لا تتأخر في أي مشروع، ومشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تطور في العمل على أرض الواقع في كافة المشروعات.

كما أوضح أوشلان، أنه من المقرر زيارة سينتيا صموئيل أولونجوان مساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لدول إفريقيا لمنظمة العمل الدولية، لمصر للمرة الأولى بعد توليها المنصب منذ نوفمبر 2017؛ وذلك في الفترة من 3 إلى 7 فبراير المقبل، في إطار اختيار القاهرة هذا العام لاستضافة الاجتماع السنوي لمديري الدول الإفريقية لمنظمة العمل الدولية.

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