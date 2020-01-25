ضبط 11 مشتبهًا به في حملة أمنية بالمنطقة الأثرية في الهرم

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير الأمن، اليوم السبت، حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن، لتطهير المنطقة الأثرية بالهرم، ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظرًا لانتشارهم بما يعوق حركة سير المواطنين.يأتي ذلك خلال الخطة الأمنية الموضوعة لتحقيق الوجود الأمني الفعال، وضبط المخالفين ورفع المعوقات، حيث شارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية.وأسفرت الحملة الموسعة، خلال الـ24 ساعة المنقضية، عن تحقيق النتائج الإيجابية في مجال المرافق، وكذلك في مجال جهود البحث الجنائي، حيث تم ضبط 11 مشتبها بهم خلال الحملة، فيما تم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.