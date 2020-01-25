جامعة القاهرة: فلسفتنا قائمة على الثقافة والترفيه

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام والمشرف على المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، إن فلسفة جامعة القاهرة قائمة على أن الجامعة ليست مكانا لتلقي العلم، وبل مكان للحوار والمناقشة وبناء العقل والوعي والثقافة والترفيه.وأضاف محمود علم الدين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن رئيس جامعة القاهرة قام بتعزيز برنامج للأنشطة الصيفية للطلاب أو برنامج للأنشطة خلال عطلة منتصف العام، موضحا أن هذا البرنامج برنامج متنوع وتم بدؤه بالفعل فى معرض الكتاب.وأكد أستاذ الإعلام والمشرف على المكتب الإعلامى لجامعة القاهرة، أن هناك جناحا للجامعة فى ألف عنوان متنوعين بين دراسات وكتب من الكليات المختلفة، إضافة إلى مشاركة الطلاب فى فعاليات المعرض، مشيرًا إلى أن الجامعة تشجع النشاط المسرحي سواء كانت مسرحيات يعدها الطلاب داخل الجامعة أو عروض يشاهدوها مثل مسرحية "الملك لير" للفنان يحيي الفخراني.