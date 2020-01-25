رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح

السبت 25/يناير/2020 - 11:10 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمدي
طباعة
داهمت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم السبت، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة «دواليب» المخدرات وأوكار تجار السلاح بنطاق القطاع خلال حملة أمنية موسعة لضبط مروجي المواد المخدرة والقضاء على حائزي المواد المخدرة.

يأتي ذلك تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية في مختلف أنحاء القطاع، وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال من خلال توفير حرم آمن والوصول إلى أعلى درجات التأمين بين المواطنين، واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين، وكذلك التواجد الأمني المكثف في الشارع الجيزاوي لبث روح الطمأنينة بين الأهالي.

وشارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق الحماية المدنية، وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث لاقت الحملة أستحسان المواطنين وطالبوا بمزيد من الحملات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

«الأرصاد»: انخفاض شديد فى درجات الحراراة الأسبوع الجارى (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

تأجيل الاتفاق على مسودة سد النهضة إلى اجتماع واشنطن.. الثلاثاء

منذ حوالي 17 ساعة

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

إسرائيل تبعد خطيب المسجد الأقصى 4 أشهر

الصور

image description

صور حفل كارول سماحة في أوبرا جامعة مصر

image description

صور مباراة الزمالك ومازيمبى

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

20 قتيلا و1015 مصابا حصيلة ضحايا زلزال تركيا

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

إنفوجراف

image description

«البنك الدولى» يكشف تفاصيل معدلات النمو العالمية (إنفوجراف)

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد