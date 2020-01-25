أمن الجيزة يداهم أوكار المخدرات والسلاح

داهمت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم السبت، برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة «دواليب» المخدرات وأوكار تجار السلاح بنطاق القطاع خلال حملة أمنية موسعة لضبط مروجي المواد المخدرة والقضاء على حائزي المواد المخدرة.يأتي ذلك تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية في مختلف أنحاء القطاع، وتحقيقًا للتواجد الشرطي الفعال من خلال توفير حرم آمن والوصول إلى أعلى درجات التأمين بين المواطنين، واحترام حقوق الإنسان في الشارع المصري وتحقيق الانضباط وتوفير الهدوء والسكينة لراحة المواطنين، وكذلك التواجد الأمني المكثف في الشارع الجيزاوي لبث روح الطمأنينة بين الأهالي.وشارك في الحملة ضباط وقوات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ومرور الجيزة وقوات أمن الجيزة وإدارة شرطة المرافق الحماية المدنية، وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مجالي المواد المخدرة والأسلحة النارية، حيث لاقت الحملة أستحسان المواطنين وطالبوا بمزيد من الحملات.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.