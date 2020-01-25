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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصدر بـ«كهرباء مطروح»: قطعة أرض لإنشاء محطة توليد جهد 500 كيلو فولت

السبت 25/يناير/2020 - 11:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياسمين شعيب
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كشف مصدر بمديرية الكهرباء في محافظة مرسى مطروح، عن عمل لتخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة كهرباء جهد 500 كيلو فولت في منطقة وادي ماجد غرب مطروح.

وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أن تلك المحطة ستغدي محافظة مطروح بالكامل وتساهم في زيادة تصدير الكهرباء إلي دولة ليبيا، إذ أنها ستكون نقطة ربط رئيسية لتغذية المحافظة بالكامل.

وأضاف، أن مطروح بها 12 محطة كهرباء في الساحل الشمالي بداية من منطقة "العميد" وحتى السلوم، مشيرا إلى أن سبب انقطاع الكهرباء في المحافظة لساعات منذ يومين، هو عطل في الخط الرئيسي المغذي للمحافظة "الضغط العالي".

وتابع، أنه تم الإصلاح واسترجاع الكهرباء خلال 6 ساعات، وتم إدارة الأزمة وتوفير التغذية الكهربائية بالأماكن الحيوية بالمحافظة من خلال المحطة البخارية وتأمين تغذية الكهرباء للسلوم و"براني" من الجانب الليبي.

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