رئيس الوزراء اليمني يشيد بالدعم السعودي لبلاده

أشاد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، بالإسناد الصادق من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في صنع إنجازات ميدانية وحتى تحقيق النصر الكامل وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.كما ثمن الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم، شرق صنعاء.وجاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اطلع خلالهما على سير المعارك والعمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف.وأضاف رئيس الوزراء اليمني، بالالتفاف الواسع من رجال القبائل، لإسناد الجيش في معاركه ضد الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.