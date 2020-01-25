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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

أبرز فعاليات معرض الكتاب في يومه الرابع

السبت 25/يناير/2020 - 10:01 ص
معرض الكتاب
معرض الكتاب
جمال عاشور
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يشهد اليوم الرابع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ51 المقام حاليا في مركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية.

ويقدم الدستور أبرز تلك الفعاليات التي تقام على مدار اليوم.

القاعة الرئيسية

من الساعة 10 صباحا إلى 2، اجتماع الجمعية العموميية الاستثنائية لاتحاد الناشرين العرب.

ومن الساعة 3 إلى 4.30 مساء: "الأدب السنغالي باللغة الفرنسية.. الموروث والاتجاهات"، بمشاركة الكاتب أبو العلاي راسين.. مدير نصب النهضة الإفريقية.

ومن الساعة 5: 7 مساء: "الإعلام العربي وقضايا التنمية المستدامة" بمشاركة عمرو الليثي، أحمد قران الزهراني، ومحمود مسلم.

أما في قاعة الشعر:

4: 5.30 مساء: اللقاء الشعري في محبة محمد عية إبراهيم، والمشاركون: أمينة طلعت، علي عبد الحميد بدر، هدى عبد القادر.

وفي المقهى الثقافي

"الأدب والإثنوجرافيا.. سليمان فياض"، والمشاركون حمدي سليمان، محمد عبد العال، صفية فرجاني.

3: 6 مساء: "دراسات الترجمة.. احتفالية بشير السباعي"، والمشاركون: نور مغيث، دينا قنديل، سارة السباعي، محمد هشام، منى طلبة.

وفي قاعة كاتب وكتاب، مناقشة كتاب" الثقافة والجسور المقطوعة" عز الدين نجيب، والمشاركون: حمدي عبد الله، ماجد يوسف، سعيد الكفراوي.

2: 3.30 مساء، مناقشة كتاب "من الميدان إلى الديوان" جودة عبد الخالق، والمشاركون: صابر عرب، حسن علي، عبد الفتاح الجبالي.

4: 5.30 مساء: "تحرير الرجل" عزة هيكل، والمناقشون: جهاد محمود، نجوى اليحفوفي من لبنان.

6: 7.30 مساء: "من علم عبدالناصر شرب السجاير" عمر طاهر.

وفي قاعة شباب إفريقيا

3: 4.30 مساء: لقاء حبيب محمد حسن المستشار الثقافي والإعلامي لدولة أريتريا.

5.30: 7 مساء: "حصاد الاتحاد الإفريقي.. الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي".

وفي قاعة السينما

5: 7 مساء: لقاء السينارست عبد الرحيم كمال.

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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