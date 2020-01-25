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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تجري الكشف عن «كورونا» في وسائل النقل

السبت 25/يناير/2020 - 09:58 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أمرت الصين، بفرض إجراءات على مستوى البلاد للكشف عن حالات الإصابة المشتبهة بفيروس كورونا المستجد على القطارات والطائرات والحافلات، مع ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

وأفاد بيان لجنة الصحة الوطنية، بأنه سيتم وضع محطات للكشف عن الإصابات وسيتم نقل الركاب الذين يُشتبه بإصابتهم "فورا" إلى مركز صحي.

وأمرت السلطات، بتعقيم القطار أو الطائرة أو الحافلة بعد عزل الحالات المشتبهة، مشددا على "جميع إدارات النقل" فرضت تدابير وقاية ومراقبة "مشددة" تشمل إجراءات للكشف عن الفيروس في المطارات ومحطات القطارات والحافلات والموانئ، وسيتم تطبيق الإجراءات على جميع المسارات وعند النقاط الحدودية والجمركية.

ويوصي الأمر، الهيئات المعنية بقطاع السفر، أن تقدم تفاصيل بشأن الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالحالة المصابة، كأولئك الذين سافروا في العربة نفسها على سبيل المثال.

ويطبّق الأمر على جميع المناطق والمقاطعات.

وأضاف البيان، أن على جميع المناطق وضع "خطط استجابة طارئة" لتفشي المرض تشمل تدريب الكوادر الطبية.

وجاء الإعلان بينما أغلقت السلطات خمس مدن جديدة تعد نحو 56 مليون نسمة السبت في محاولة لاحتواء المرض ليشمل حظر السفر المفروض في مقاطعة هوبي وسط البلاد 18 مدينة.

ونشرت السلطات، 450 موظفًا صحيًا عسكريًا، لدى بعضهم خبرة في مكافحة مرضي "سارس" أو "إيبولا" في مدينة ووهان، التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

وأعلنت الحكومة، السبت، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في الصين ارتفعت إلى 41، بعدما توفي 15 شخصًا في ووهان.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 1287، مقارنة بـ830 حالة تم تسجيلها قبل 24 ساعة. وتم تسجيل معظم الحالات والوفيات في هوبي.

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