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السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تعلن تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 09:57 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة اليابانية، اليوم السبت، عن تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد الذي انتشر بسرعة في الصين وخارجها.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن المصابة امرأة من مدينة ووهان بوسط الصين، والتي بدأ فيها تفشي الفيروس الغامض، مضيفة أنها وصلت إلى اليابان في 18 يناير الجاري.

ووصل اليوم عدد الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي الذي يسببه الفيروس إلى أكثر من 1300 شخص على مستوى العالم، في الوقت الذي بدأ فيه مئات الملايين من المواطنين الصينيين رحلات داخلية وخارجية مع بداية عطلة رأس السنة الصينية الجديدة.

كانت الصين قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تسجيل 41 حالة وفاة، و1297 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.

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