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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إيران تعلن القبض على المتسبب في سقوط الطائرة الأوكرانية

السبت 25/يناير/2020 - 09:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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كشفت إيران، اليوم السبت، مكان الشخص الذي أطلق النار على الطائرة الأوكرانية 8 ينايرالجاري، وأدى إلى إسقاطها ومقتل 176 راكبا كانو على متنها، مؤكدة القبض عليه وإيداعه السجن.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الشخص الذي أطلق النار على الطائرة الأوكرانية وأسقطها موجود في السجن الآن، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية ليست مسؤولة عن تأخر المعلومات حول سبب سقوط الطائرة.

وذكر ظريف، في حوار له، حول تأخر الحكومة الإيرانية في الإفصاح عن سبب سقوط الطائرة، أن الموقف كان معقدا وأتي في وقت معقد.

وأُسقطت طائرة ركاب من طراز "بوينج737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولي الأوكرانية"، فجر 8 يناير، بصاروخ إيراني بالخطأ، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران، وكانت متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع 176 شخصا من جنسيات مختلفة.

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