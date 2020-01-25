رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مكافحة الشغب» تقتحم ساحات التحرير وتحرق خيام المعتصمين بالعراق

السبت 25/يناير/2020 - 09:49 ص
العراق
العراق
هبه محمد
طباعة
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن قوات مكافحة الشغب العراقية تواصل عملها في محاولة اقتحام ساحة التحرير وتتقدم من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك وتحرق عدة خيام للمعتصمين.

واقتحمت القوات الأمنية في مدينة البصرة، ساحة الاعتصام، وفضّ الاحتجاجات بالقوة.

وبحسب شهود عيان، فإن أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، اقتحمت فجر السبت ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما نفذت حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من المعتصمين.

وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت في حرق عدد من خيام المعتصمين.

وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة، لإعادة فتحها أمام حركة المرور.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة والقاهرة 7 درجات

منذ حوالي 11 ساعة

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

منذ حوالي 16 ساعة

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

منذ يوم

تدهور الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفى

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

«انقلب السحر على الساحر».. وائل غنيم يفضح الإخواني أنس حسن

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

تطوير اختبار دم قادر على التنبؤ بتوقيت بدء انقطاع «الطمث»

الأسبرين يقلل احتمالات الولادة قبل اكتمال شهور الحمل

دراسة: «المشى» يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

زيادة احتمالات الإصابة بـ«عرق النسا» أثناء الحمل

منوعات

«فيزوف» حول أدمغة ضحاياه لزجاج

«هتلر فى الجحيم» لوحة عمرها 76 عامًا فى متحف ألمانى

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

أماني التونسي تحاضر عن «سينما الميزانية المناسبة» بجاليري أبونتو.. اليوم

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين