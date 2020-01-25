«مكافحة الشغب» تقتحم ساحات التحرير وتحرق خيام المعتصمين بالعراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن قوات مكافحة الشغب العراقية تواصل عملها في محاولة اقتحام ساحة التحرير وتتقدم من جهة ساحة الخلاني وجسر السنك وتحرق عدة خيام للمعتصمين.واقتحمت القوات الأمنية في مدينة البصرة، ساحة الاعتصام، وفضّ الاحتجاجات بالقوة.وبحسب شهود عيان، فإن أكثر من ستين عربة عسكرية تقلّ عناصر من قوات الأمن، اقتحمت فجر السبت ساحة الاعتصام في البصرة، وأحرقت خيام المعتصمين، كما نفذت حملة اعتقالات طالت عددًا كبيرًا من المعتصمين.وفي كربلاء، هاجمت "جماعة مجهولة" ساحة الاعتصام بقنابل المولوتوف، وتسببت في حرق عدد من خيام المعتصمين.وأشار بيان صادر عن قيادة عمليات بغداد إلى أنه يجري العمل على تنظيف ساحة الطيران وشارع النضال وساحة قرطبة، لإعادة فتحها أمام حركة المرور.