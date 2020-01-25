«العمدة»: تعاون جناحي الأمن أعاد الاستقرار إلى مصر

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إنه رأى مدى الجهود التي بُذلت بين جناحي الأمن "الجيش والشرطة" لإعادة الاستقرار للدولة المصرية، إضافة إلى شكل وحجم المؤمرات التي كانت تُدار من قبل أعداء الوطن لضرب هذا التماسك، وإحداث الوقيعة.وأضاف العمدة عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الشرطة المدنية هي الركيزة الأساسية للأمن الداخلي، وبالتالي إسقاطها يعني بداية إسقاط الدولة المصرية، حيث أننا رأينا خلال الأيام الماضية ضبط بعض الخلايا الإرهابية المدعومة من قبل بعض الدول الإقليمية.وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، استعادة الشرطة المصرية لهيبتها، ووقوفها دائمًا بجوار الشعب المصري.