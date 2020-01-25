العراق.. فتح طرق وساحات أغلقت الجمعة أمام حركة السيارات

أعلنت قيادة عمليات العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، إعادة فتح طريق محمد القاسم وجسر الأحرار وساحتي قرطبة والطيران أمام حركة السيارات بشكل كامل.وقالت، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن طريق محمد القاسم مفتوح أمام حركة السيارات، مضيفتةأنه تم فتح جسر الأحرار وساحة الطيران وساحة قرطبة أمام حركة السيارات بشكل كامل.وكانت الأجهزة الأمنية في العراق قد اتخذت أمس الجمعة إجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكي في البلاد.