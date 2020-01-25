استشاري: مصر تمتلك قاعدة قوية للطاقة المتجددة

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغيرات المناخ وعضو مجلس الطاقة العالمي، إن مصر تمتلك قاعدة قوية للطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مصر لديها أنقى خامات لتصنيع الخلايا الشمسية، مؤكدًا أنها من أنقى أنواع الألواح الشمسية في العالم كله.وأضاف عزيز عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه يتم استخراج خامات تصنيع الخلايا الشمسية من رمال سيناء والصحراء الشرقية، لافتًا إلى أنه لدينا خامات أساسية للدخول في تكنولوجيا الخلايا الشمسية.وأشار، إلى أن الطاقة المتجددة تفتح آفاقًا واسعة للتطوير التكنولوجي، وتساهم في تنويع مصادر الاقتصاد، وتوفير فرص عمل، موضحًا أن بُعد التصنيع المحلي هو أحد الأبعاد الجوهرية في المحور الذي أسسته استراتيجية الطاقة في مصر، وهو المضي قدمًا في تحقيق أحد الغايات الكبرى وهو التوسع في نشر استخدام الطاقة المتجددة.