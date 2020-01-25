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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تسجل 41 وفاة و1297 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 09:22 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلنت الصين، اليوم السبت، عن تسجيل 41 وفاة و1297 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)، في شتى أنحاء البلاد، بينها 237 إصابة في حالة حرجة.

وذكرت اللجنة الوطنية الصينية للصحة، في بيان اليوم، أن حالات الوفيات بينها 39 حالة في مقاطعة هوبي بوسط الصين وحالة واحدة في مقاطعة خبي بشمالي الصين وحالة واحدة أخرى في مقاطعة هيلونج يانغ بشمال شرقي الصين.

وأضافت اللجنة، أنه تم تسجيل 1965 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد، وجار التأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمه.

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