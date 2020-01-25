بدء الأوكازيون الشتوي الأحد وسيارات الضبطية القضائية تراقب المخالفين

كشف مصدر بجهاز حماية المستهلك، أن حملات رقابية موسعة لسيارات الضبطية القضائية، سوف تبدأ في الحملات الرقابية علي المحلات المشاركة في الأوكازيون، لمراقبة المحلات الملتزمة وغير الملتزمة في الأوكازيون.وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر بدء فترة التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) لعام 2020 اعتبارا من 27 يناير 2020 ولمدة شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين، على أن يتم عرض السلع اللازمة بأسعار مخفضة بالأوكازيون وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.وأضاف المصيلحى، أن المشاركة في الأوكازيون ليست إلزامية على التجار وكل تاجر يرغب في المشاركة في الأوكازيون، عليه الحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.وأكد المصيلحى، أن هناك رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة بالأوكازيون، فضلًا عن مواجهة العروض الوهمية وتحرير محاضر ضد المخالفين، على أن تلتزم الجهات المشاركة بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وموضحًا بها السعر قبل وبعد التخفيض خلال فترة الأوكازيون.