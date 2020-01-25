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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

منى ياسين تشارك فى معرض الكتاب برواية «رقصة الخذلان»

السبت 25/يناير/2020 - 08:00 ص
رواية رقصة الخذلان
رواية رقصة الخذلان
نضال ممدوح
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تشارك الكاتبة منى ياسين٬ بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ دورة جمال حمدان٬ بروايتها «رقصة الخذلان» والصادرة عن دار المكتبة العربية للنشر والتوزيع٬ في جناحها بصالة 1 جناح c17.

«رقصة الخذلان» هو العمل الرابع لمنى ياسين بعد أن صدر لها: المجموعتين القصصيتين «الحضن المفقود»، و«عشق وخيانة»، بالإضافة إلى كتاب «خبايا نسائية».

ومما جاء في روايتها «رقصة الخذلان» نقرأ:
«سترقص على أشلائي أعدك، وأنا لا أخلف الوعد مثلك. ستكون ليلة صاخبة لم تشهد مثلها ولن تشهد، سأساعدك على العبث بجسدي، وسأجعلك تغرس إبرة الوشم، لتنال مرادك، وتتلذذ بقطرات دمائي، وهي تخضب روحي المهدرة، سأرقص كالطير المذبوح، أعلم أن هذه الرقصة تثيرك، ولكني أحذرك أن تتناثر عليك دمائى فتغضب. سأساعدك على خلع قناع الفروسية لتصبح بحريتك دون زيف، أريدك على طبيعتك الذئبية، كما سأكون على طبيعتي الزومبية.

لا تنزعج مما سأصير عليه، فهذه رغبتك وقد حققتها لك، لا تنتظر ظهور أنيابي، فلست مصاصة دماء، لا تخش شيئًا يا صغيري فلن أؤذيك. فقط سأقضي معك رقصتنا الأخيرة، فهل تقبل؟».

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

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