الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة.. والقاهرة 7 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد اليوم السبت، بالقاهرة الكبرى، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة، فيما يشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا تكون كثيفة على بعض المناطق وغائم أحيانا والرياح معتدلة.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىدرجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 09 والعظمى 17درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 18درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 والعظمى 17درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 16درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 15درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 04 والعظمى 16درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 16درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 16درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى السويس الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى العريش الصغرى 07 والعظمى 16درجات الحرارة فى رفح الصغرى 07 والعظمى 15درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 17درجات الحرارة فى نخل الصغرى 02 والعظمى 16درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 10 والعظمى 18درجات الحرارة فى طابا الصغرى 06 والعظمى 16درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 00 والعظمى 11درجات الحرارة فى الطور الصغرى 09 والعظمى 17درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 10 والعظمى 19درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 11 والعظمى 19درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 18درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 17درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 18درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 05 والعظمى 18درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 06 والعظمى 18درجات الحرارة فى قنا الصغرى 08 والعظمى 18درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 07 والعظمى 19درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 08 والعظمى 19درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 07 والعظمى 19درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 18درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 14 والعظمى 21درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 19