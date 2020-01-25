ماليزيا تعلن عن أول 3 حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد

أعلنت ماليزيا، اليوم السبت، عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، وفقًا لوكالة رويترز.وقال وزير الصحة ذو الكفل أحمد، إن المصابين الثلاثة لهم صلة بالرجل البالغ من العمر 66 عاما والذي أكدت السلطات الصحية في سنغافورة أن الاختبارات التي أجريت له بشأن الفيروس جاءت إيجابية.ويمكن لفيروس كورونا الجديد أن يسبب الالتهاب الرئوي الذي كان قاتلا في بعض الحالات، وما زال من السابق لأوانه معرفة مدى خطورة الفيروس ومدى سهولة انتقاله بين البشر.وأعلنت أستراليا، اليوم السبت، أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بولاية فيكتوريا مع نقل المريض إلى المستشفى في حالة مستقرة في إحدى ضواحي مدينة ملبورن حسبما قال مسؤولو الصحة بالولاية.