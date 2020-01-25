آيتن عامر تسابق الزمن للانتهاء من «الأخ الكبير» و«فرصة تانية»

استأنفت الفنانة آيتن عامر تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "الأخ الكبير" الذي تشارك في بطولته بجانب الفنان محمد رجب، وذلك عقب عودتها من السعودية بعد عرض مسرحيتها "عطل فني".وعلم "الدستور" من مصدر مقرب أن آيتن عامر تسابق الزمن في تصوير "الأخ الكبير" بالتزامن مع عرضه على شاشة cbc، مشيرًا إلى أنها بدأت في نفس التوقيت تصوير مشاهدها بمسلسل "فرصة تانية" مع الفنانة ياسمين صبري خلال الفترة الماضية، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مما يجعلها تخرج من لوكيشن الأول لتذهب إلى تصوير الآخر.وتدور أحداث "الأخ الكبير" الذي يعرض حاليا وينتمي إلى نوعية المسلسلات الطولية المؤلفة من 45 حلقة، في إطار اجتماعي ودرامي حول قصة شاب فقير يعيش في حي شعبي بـ بولاق أبوالعلا ويواجه تحديات الحياة فيمر بأكثر من أزمة ويحاول التغلب عليها.ويشارك في بطولة المسلسل محمد رجب، وهبة مجدي، وعبير صبري، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكي، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، وراندا البحيري، وهاجر أحمد، وأحمد حلاوة وحمادة بركات، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.