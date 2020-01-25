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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قطع المياه عن القناطر الخيرية وقليوب لمدة 12 ساعة.. اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 06:01 ص
جريدة الدستور
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب بمدينة القناطر الخيرية وقليوب وحي غرب شبرا الخيمة، اليوم السبت، لمدة 12 ساعة، من الساعة السادسة مساء اليوم السبت، وحتى الساعة السادسة من صباح غدًا الأحد الموافق 26 يناير الجارى وذلك لتنفيذ العداية النفقية لمشروع الصرف الصحى لمناطق "عرب ابو الغيط، عرب مرة، عرب الديب، عزبة مهدي، منشأة أبوالغيط" بمحطة معالجة قليوب - شرق القناطر.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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