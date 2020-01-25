رئيسة بوليفيا المؤقتة تعلن ترشحها في الانتخابات المقبلة

قالت جنين أنييس، رئيسة بوليفيا المؤقتة، أمس الجمعة، إنها سترشح نفسها في الانتخابات المقبلة التي ستجرى كإعادة للانتخابات التي جرت في أكتوبر وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات ودفعت الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة.وتولت أنييس، العضو السابق في مجلس الشيوخ، الرئاسة في نوفمبر من خلال تفعيل بند دستوري ينص على أنها هي التالية في حكم البلاد بعد استقالة موراليس ونائبه ونواب آخرين من حزبه الاشتراكي.