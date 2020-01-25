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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تطوير أول روبوت نصف بشرى لإرساله إلى الفضاء

السبت 25/يناير/2020 - 03:35 ص
أول روبوت نصف بشري
أول روبوت نصف بشري
وكالات
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خطت منظمة أبحاث الفضاء الهندية خطوة عملاقة في تطوير الروبوتات، بعد تطويرها أول روبوت نصف بشري لإرساله إلى الفضاء في وقت لاحق.

وتتميز "فيموميترا" وهي آلة بشرية، بإتقانها للغتين، ومقدرتها على التعرف على البشر والإجابة عن كمية هائلة من الأسئلة، وذلك بغرض إجراء تجارب فضائية، قبل أن تطلق الهند أول مهمة مأهولة إلى الفضاء في 2022.

وذكرت صحيفة الهند اليوم، أن العلماء كشفوا عن "فيموميترا" التي استقبلت الحضور قائلة: "مرحبًا، أنا فيموميترا، أول نموذج نصف بشري"، في حدث إعلامي نُظم الأربعاء الماضي.

وأضافت فيموميترا بلكنة هندية ثقيلة: "يمكنني الحديث مع رواد الفضاء وأتعرف عليهم وأجيب عن استفساراتهم أيضًا".

وتخطط وكالة الفضاء الهندية لإرسال فيموميترا إلى الفضاء في وقت لاحق من هذا العام ضمن الرحلات غير المأهولة التي ستطلقها في إطار مشروع غانيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنه على الرغم من أن الهند دخلت عالم الفضاء بقوة في السنوات الماضية، إلا أنها لن تُطلق مركبتها الأولى المأهولة إلا في عام 2022.

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