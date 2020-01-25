صحيفة: بريطانيا تهدد الاتحاد الأوروبى وأمريكا بـ«التعريفات الجمركية»

قالت صحيفة "تايمز"، اليوم السبت، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يفكر في استخدام التهديد بفرض رسوم جمركية عالية؛ لزيادة الضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تجارية مع بلاده.وأضافت الصحيفة أن جونسون وحكومته ناقشا استخدام التعريفات الجمركية "كوسيلة ضغط" في محاولة للتعجيل بالمحادثات التجارية، خلال اجتماع‭ ‬هذا الأسبوع، مما قد يسفر عن فرض ضرائب تبلغ ثلاثين في المئةعلى بعض أنواع الجبن الفرنسي وعشرة في المئة على السيارات الألمانية.