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منوعات

لمدة 8 دقائق.. بريطانى يسبح في بحيرة جليدية بالقطب الجنوبى

السبت 25/يناير/2020 - 03:14 ص
لويس
لويس
وكالات
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نجح رجل بريطاني، يبلغ من العمر 50 عامًا، فى تحقيق إنجاز رائد، لم يسبقه إليه أحد من قبل، بعدما تمكن من السباحة فى مياه بحيرة جليدية بالقطب الجنوبي.

وأظهرت صور التقطت للويس بوغ، وهو يغوص في المياه الجليدية للقطب الجنوبي لتحقيق هذا الإنجاز الرائع، حيث بلغت درجة حرارة المياه التي سبح فيها لمدة بلغت 8 دقائق، بضع درجات تحت الصفر.

وقال لويس متحدثًا عن تجربته، إن التواجد في البحيرة الجليدية كان تجربة مثيرة جدًا بالنسبة له، وإنه يعتبر المكان أجمل مكان رآه في العالم.

وأضاف: "إن المكان شاسع وجميل، وخاصة الظلال الزرقاء، التي تتحول إلى لون بنفسجي في بعض المناطق".

ومارس لويس تمرينات سباحة دامت 33 عامًا في أجواء شديدة البرودة، حتى نجح في نهاية المطاف فى السباحة بالبحيرة الجليدية لمدة لم تتجاوز 8 دقائق.

وتندرج تجربة لويس في إطار حملة لزيادة الوعي بأزمة المناخ في القطبين، وخاصة مسألة ذوبان الجبال الجليدية، والدعوة إلى إنشاء شبكة من المناطق البحرية المحمية، وفق ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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