5 طرق لقضاء وقت مميز مع أطفالك

1ـ السماح للأطفال بممارسة نشاط فوضوي

2ـ منح الأطفال المزيد من الوقت أمام الشاشات

3ـ قضاء بعض الوقت مع الأطفال

4ـ السماح لهم بالمزيد من السهر في ليلة العطلة

5ـ منحهم فرصة للعب مع أقرانهم

عادة ما تمثل عملية تسلية الأطفال وتقديم أوقات مميزة لهم، تحديًا كبيرًا للأبوين، وذلك لأسباب عديدة مثل انشغالهما بواجباتهما وعدم توفر وقت كافٍ يقضيانه مع أبنائهما.وأوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من الأفكار التي يمكن من خلالها السماح للأطفال بقضاء وقت مميز ومفيد، جاءت على النحو التالي:يحتاج الأطفال للقيام بنشاطات فوضوية، مثل طلاء وجوههم بالألوان، أو اللعب بالطين، وبغض النظر عن نتائج هذه النشاطات التي قد تتسبب بالفوضى واتساخ المكان، فإن مثل هذه النشاطات قد تمثل أمتع الأوقات بالنسبة للأطفال.اسمح لطفلك ببعض الوقت الإضافي أمام شاشات التليفزيون أو الكمبيوتر أو الهاتف، كجزء من المكافأة المحفزة له بعد إنجاز واجباته الدراسية أو المنزلية.يعد قضاء الأبوين بعض الوقت مع الأطفال بشكل يومي، أمرًا هامًا لهم، فالأطفال بحاجة للشعور الدائم بتواجد أبويهم واهتمامهما بهم باستمرار، ويمكن للأبوين سرد قصص هادفة ومسلية للأطفال في أوقات فراغهم، أو ممارسة ألعاب حركية معهم.لا بد من الحرص على تحديد موعد نوم الأطفال وتعليمهم الالتزام به، ولكن لا ضرر في السماح لهم بالبقاء مستيقظين لبعض الوقت إن لم يكن يتوجب عليهم الاستيقاظ للذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي.من المفيد أن نسمح لأطفالنا دعوة أصدقائهم أو زيارتهم في منازلهم لقضاء وقت ممتع معهم، فذلك يمنحهم التسلية والمزيد من التفاعل الاجتماعي.