أطعمة تخفف من أعراض سن اليأس للمرأة

كشفت أبحاث متخصصة نشرها موقع "إي هرمون دوت كوم" أن تناول بعض الأطعمة يساعد على تخفيف أعراض سن اليأس وما بعده للمرأة، والتي تبدأ قبل انقطاع الدورة الشهرية بالفعل وتستمر أحيانًا بضع سنوات.ويوجد نوعان نباتيان من هرمون الأستروجين في الأطعمة، وهما ليسا نشطان بشكل كبير، لكن وفقًا للأبحاث فإن هذا الهرمون يقلل من أعراض ذلك السن الذى يأتى للمرأة فى منتصف عمرها.وحدتت ألابحاث تلك الأطعمة التي تحتوي على الأستروجين النباتي وهي:ـ بذور الكتّان، والتي يمكن إضافتها للسلطة، أو تدخل في عمل الخبز والمعجنات.ـ منتجات فول الصويا الغذائية، وأشهرها التوفو، وصوص وحليب الصويا.ـ بذور السمسم وعباد الشمس (اللب).ـ التمر.ـ الحمص والطحينة وبعض البقول.ـ الثوم.ـ المشمش المجفّف والقراصيا.ـ البازلاء.