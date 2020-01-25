محمد رمضان يتغزل فى زوجته برسالة رومانسية

تغزل الفنان محمد رمضان في زوجته بكلمات رومانسية، حيث شارك صورة برفقتها ووجه لها رسالة معبرًا عن حبه لها.ونشر «رمضان» الصورة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق قالً: «أكبر رزق في الحياة هو أنك تتجوز اللي بتحبها، والرزق الأكبر أنها تكون بتحبك أكثر من نفسها، ربنا يملأ كل البيوت سعادة واستقرار ويبعد عنكم كل شر ويحفظ كل زوجين لأبنائهم».من ناحية أخرى، يواصل محمد رمضان، تصوير مشاهده في مسلسل «البرنس»، المقرر عرضه في موسم رمضان 2020، ويشارك في بطولته نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، أحلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.وكان محمد رمضان، طرح أغنية «رايحين نسهر» في رأس السنة الجديدة، وحققت نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت حاجز الـ23 مليون مشاهدة.