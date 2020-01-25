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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لليوم الثالث.. النفط يسجل أكبر خسائر له بسبب «الكورونا»

السبت 25/يناير/2020 - 07:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
سيد ابراهيم
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واصلت أسعار النفط تراجعها لليوم الثالث على التوالى، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت، لأكثر من 3% لتسجل أدنى مستوى منذ 3 أشهر، فى أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين، وذلك بسبب المخاوف بتفشي فيروس"الكورونا"، فى الدول المستوردة للنفط ومنها الصين اكبر مستورد للنفط على مستوى العالم، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الطلب على الخام إذا ألحقت الضرر بالاقتصاد العالمي.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس نحو3 % مسجلًا 59.89 دولار للبرميل، كما تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر مارس بنحو 3% مسجلًا 54.20 دولار للبرميل.

ويأتي هبوط النفط مع المخاوف من انتشار فيروس «كورونا» في الصين التي قد تؤثر بالسلب على السفر والطلب على الوقود والآفاق الاقتصادية.

وكشفت بيانات «بيكر هيوز» عن ارتفاع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري بنحو 3 منصات لتصل إلى 676 منصة.

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