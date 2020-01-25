أسباب استمرار رائحة الفم الكريهة

لا ينبغي القلق من رائحة الفم الكريهة في الصباح عند الاستيقاظ من النوم، فيمكن التخلص منها بشرب الماء لتقليل جفاف الفم، وتنظيف الأسنان واللسان.لكن إذا استمرت هذه الرائحة خلال ساعات النهار قد يكون لها أسباب أخرى، منها أكل الأطعمة السريعة حسب ما تقترح بعض الدراسات.فقد تبين أن تناول هذه الوجبات 3 مرات في الأسبوع أو أكثر يؤدي إلى استمرار الرائحة غير المرغوب فيها لساعات بعد الاستيقاظ.ويرجع ذلك إلى الرواسب الدهنية خاصة في البطاطس المقلية، والتي تؤدي إلى رد فعل من الجسم تنتج عنه هذه الرائحة.لكن ذلك ليس السبب الوحيد لاستمرار الرائحة الكريهة على مدار اليوم، فقد يرجع السبب إلى وجود حصوة على المرارة، تعيق عملية تخلص الجسم من الدهون، ويتطلّب هذا الأمر مراجعة الطبيب للفحص.وبشكل عام، تقترح التوصيات الطبية تناول حبة تفاح أو برتقال، أو أي طعام غني بفيتامين "سي" مثل الكيوي أو الفراولة (الفريز) للتخلص من رائحة الفم الكريهة، لأن هذه الفواكه تُنتج بيئة حامضية في الفم تعيق نمو البكتريا المسببة للرائحة الكريهة.