وفاة محمد عبدالعزيز مؤسس إذاعة القرآن الكريم

توفي الإذاعي الكبير محمد عبدالعزيز، أحد أعمدة إذاعة القرآن الكريم والمشارك في تأسيسها، ووكيل وزارة الإعلام سابقًا، عن عمر يناهز 80 عامًا، وذلك إثر تعرضه لوعكة صحية.ومحمد عبدالعزيز، يعد أحد رواد إذاعة القرآن الكريم، وقدم عددًا من البرامج الدينية، منها «في رحاب الإيمان، وقضايا معاصرة، وأنوار الإيمان»، بالإضافة إلى تقديم شعائر صلاة الجمعة والفجر، وذلك قبل أن يخرج على المعاش عام 2005، كما شارك في تقديم بعض البرامج الدينية على التليفزيون المصري.