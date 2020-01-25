البيت الأبيض: ترامب يتحدث مع رئيس وزراء بريطانيا بشأن أمن الاتصالات

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب ناقش، أمس الجمعة، أمن شبكة الاتصالات مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك مع اقتراب بريطانيا من اتخاذ قرار بشأن دور شركة هواوي الصينية في شبكات الجيل الخامس بالبلاد.وأضاف البيت الأبيض، في بيان، بشأن الاتصال الهاتفي أن «الزعيمين ناقشا العلاقات الإقليمية والثنائية المهمة بما في ذلك التعاون لضمان أمن شبكاتنا للاتصال».