رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 25 يناير 2020 الموافق 30 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

دار «العين» توقع روايتين بمعرض الكتاب.. اليوم

السبت 25/يناير/2020 - 01:37 ص
دار العين
دار "العين"
نضال ممدوح
طباعة
تنظم دار "العين" للنشر بجناحها في قاعة 1 جناح "38 B" بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم السبت، حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصدراتها٬ الأول يبدأ من الثانية عشرة وحتى الثانية ظهرا٬ حيث يوقع الكاتب الكبير كمال رحيم روايته "قهوة حبشي".

وعن الرواية يقول الناقد الدكتور محمد علي سلامة: "يغوص كمال رحيم في أعماق الريف٬ ينبش في أحراشه٬ ويشرح دواخل الشخصيات تشريحًا روائيًا٬ يتعامل مع شخصياته بكل جوارحها٬ مظهرها الخارجي٬ باطنها الداخلي٬ تقاليد القرية في المصائب والبلايا التي تحل بها٬ وقد أجاد في تناول الشخصيات المسحوقة والمهمشة الذين ينتمون إلي الطبقة الأدنى.

أما حفل التوقيع الثاني٬ فيبدأ من الثانية إلي الرابعة٬ حيث يوقع الكاتب المترجم٬ أحمد عبد اللطيف٬ روايته "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج"، يستلهم أحمد عبد اللطيف في روايته رحلة "رسالة الغفران" و"الكوميديا الإلهية"، ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، ليتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تماثيل تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" رواية عن القاهرة الأخري وتاريخها المجهول٬ عن المدينة المدفونة والمتوارية وراء الزحام٬ رواية عن السلطة والتمرد والصراع الإنساني٬ من أجل تشييد عالم بديل٬ عالم يشيده سكان المملكة القديمة وسكان المدينة الحديثة تحت الأرض٬ في مدينة موازية".

وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعات

«الأرصاد»: طقس السبت بارد والصغرى بالقاهرة 7 درجات

منذ حوالي 20 ساعة

آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوى بعد خروجه من المستشفى

منذ حوالي 15 ساعة

دمج 11 شركة حكومية في 5 كيانات عملاقة نهاية مايو (خاص)

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة وكيل نيابة في حريق باستراحة القضاة بسوهاج

الصور

image description

هايدى ضحية «the voice kids» في ضيافة «الدستور»

image description

محافظ مطروح يستمع لمطالب أهالي قرية الزيات (صور)

image description

"أنت أقوى من المخدرات" ورشة للأطفال بمعرض القاهرة للكتاب

image description

صور ثاني أيام معرض الكتاب

image description

حفل تكريم تامر حسنى فى جريدة الأهرام

الأكثر قراءة

حقيقة رقص وزيرة دفاع لبنان في مطعم ببيروت (فيديو)

«ودّع أمه».. اللحظات الأخيرة في حياة محمد حسن خليفة (فيديو)

حسني مبارك يجري عملية جراحية.. و«علاء» يكشف حالته الصحية

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال فى تركيا إلى 18 قتيلا

إنفوجراف

image description

3 مؤسسات إخوانية مولتها واشنطن (إنفوجراف)

image description

بعد تدهور صحة خامنئي.. 4 مرشحين لخلافة مرشد إيران «إنفوجراف»

image description

10 معلومات عن محمد حسن خليفة فقيد معرض الكتاب (انفوجراف)

image description

إجراءات دعوى الطلاق للضرر (إنفوجراف)

أيام زمان

«الشتائم ستكلفك».. هكذا واجه «السادات» التحرش في شوارع القاهرة

ليس كما هو شائع.. حقيقة جملة «مفيش فايدة» لسعد زغلول

حكاية قبلة مجهولة بين عمر الشريف وداليدا.. «استخدمت كل جاذبيتى عشان أبوسك»

ما لا تعرفه عن ماري منيب.. أشهرت إسلامها وهذا هو اسمها الحقيقي

نجم الساعة

تامر حسنى يضع رامى جمال فى ورطة.. والسبب أغنية «أنت لوحدك»

الصحة

أسباب استمرار رائحة الفم الكريهة

5 زيوت لتعزيز نشاط الجسم

باحثون يكتشفون مكونا جديدا في الدم

«بشرة خير».. دراسة تكتشف مركبات لعلاج «السرطان» في عقاقير الكلاب

منوعات

مجموعة إيلي صعب لربيع وصيف 2020.. رحلة فى القصور المكسيكية (صور)

نهر من النبيذ الأحمر في كاليفورنيا

الصين تطالب وكالات السفر بتعليق الجولات السياحية بسبب «كورونا»

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
تركيا «إفريقية» فى دافوس!
بسنت حسن
الإلحاد والعلمانية والحجاب
مؤمن المحمدي
«الواقع» الواقع
د.كريمة الحفناوى
مكتبة إبيار الثقافية بمحافظة الغربية
المزيد

الثقافة

شربل داغر يشارك في معرض الكتاب بـ«عِشها مثلَ أبد لا ينقضي»

جاليري «بهلر» يعلن الأعمال الفائزة بمسابقة الشباب

سيرة «جو».. احتفال خاص بعيد ميلاد يوسف شاهين

اعترافات الست.. نص حوار لم يُنشر مع أم كلثوم: كان نفسي في أولاد