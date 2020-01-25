دار «العين» توقع روايتين بمعرض الكتاب.. اليوم

تنظم دار "العين" للنشر بجناحها في قاعة 1 جناح "38 B" بالدورة 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، دورة جمال حمدان٬ اليوم السبت، حفلين لتوقيع اثنين من أحدث إصدراتها٬ الأول يبدأ من الثانية عشرة وحتى الثانية ظهرا٬ حيث يوقع الكاتب الكبير كمال رحيم روايته "قهوة حبشي".وعن الرواية يقول الناقد الدكتور محمد علي سلامة: "يغوص كمال رحيم في أعماق الريف٬ ينبش في أحراشه٬ ويشرح دواخل الشخصيات تشريحًا روائيًا٬ يتعامل مع شخصياته بكل جوارحها٬ مظهرها الخارجي٬ باطنها الداخلي٬ تقاليد القرية في المصائب والبلايا التي تحل بها٬ وقد أجاد في تناول الشخصيات المسحوقة والمهمشة الذين ينتمون إلي الطبقة الأدنى.أما حفل التوقيع الثاني٬ فيبدأ من الثانية إلي الرابعة٬ حيث يوقع الكاتب المترجم٬ أحمد عبد اللطيف٬ روايته "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج"، يستلهم أحمد عبد اللطيف في روايته رحلة "رسالة الغفران" و"الكوميديا الإلهية"، ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، ليتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تماثيل تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.ومما جاء على الغلاف الخلفي للرواية: "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" رواية عن القاهرة الأخري وتاريخها المجهول٬ عن المدينة المدفونة والمتوارية وراء الزحام٬ رواية عن السلطة والتمرد والصراع الإنساني٬ من أجل تشييد عالم بديل٬ عالم يشيده سكان المملكة القديمة وسكان المدينة الحديثة تحت الأرض٬ في مدينة موازية".وتقام فعاليات الدورة 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة. وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من دول أفريقيا السمراء تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول. وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.