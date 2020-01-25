بوجدانوف يبحث مع سفير السودان القضايا المشتركة والأزمة الليبية

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، سفير السودان لدى موسكو، نادر بابكر، لبحث القضايا الشائكة بالمنطقة على رأسها الأزمة اللبيية، والتعاون المشترك البلدين.وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها، أمس الجمعة، إن الجانبين بحثا "القضايا الملحة المتعلقة بالتعاون الروسي السوداني متعدد المجالات، بما في ذلك في سياق الجلسة الدورية السابعة للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والسودان للتعاون التجاري الاقتصادي، المزمع عقدها في الخرطوم".وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول كذلك "تبادل الآراء المعمق حول القضايا المحورية من الأجندة الإقليمية، مع التركيز على الوضع في ليبيا".ومن جهة أخرى أعلن والي شرق دارفور (غرب السودان) المكلف اللواء ركن المزمل أبوبكر، انطلاق حملة لجمع السلاح غير المرخص بالولاية، وسيارات الدفع الرباعي.ودعا الوالي جميع المواطنين إلى تسليم كل الأسلحة غير المرخصة التي بحوزتهم طواعية في المرحلة الأولى، التي تستمر لمدة 15 يوما، لمراكز الشرطة والحاميات العسكرية بمحليات الولاية المختلفة ابتداء من اليوم.وشدد المزمل على ضرورة بداية العمل فورا لعملية جمع السلاح، متوعدا باتخاذ إجراءات قانونية قاسية في هذا الإطار خلال الأيام القادمة، لافتا إلى أن لجنة الأمن بالولاية ستُشرف على عملية جمع السلاح.في غضون ذلك، أصدر اللواء ركن أحمد حنان صبير والي ولاية الجزيرة (وسط السودان)، قرارا بتشكيل لجنة فنية لجمع السلاح بالولاية الجزيرة.وتتشكل اللجنة من قيادات عسكرية وأمنية وشرطية وعدلية، وتتولى مهمة الإشراف على تنفيذ قرار جمع السلاح.