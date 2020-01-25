عمرو دياب يطرح «عم الطبيب» في حفل دبي.. (فيديو)

يذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا ثلاث حفلات خلال العام الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم في حفله الأخير هناك ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست ثلاثة توزيعات جديدة لأغنياته "يتعلموا، ويوم تلات، وأجمل عيون" مع الموزع العالمي ريهاب.

قدم الهضبة عمرو دياب أحدث أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "عم الطبيب"، لأول مرة، خلال حفله بدبي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.وتقول كلمات الأغنية:عمّ الطبيب⁦جنبي الشمال ده بتجيله شكّةمن حالي طول الليل بتشكّىعرّى وكشف.. شاف الهمومبصّ بأسف.. وقاللي قومما تروحش يابني لطبيب يطبّك.. أنت علاجك حبيب يحبّكعمّ العطاراعمللي من عندك تحبيشةأحلّي بيها مرار العيشةبصّ وسأل.. فين يوجعكفرح وزعل.. مين يسمعكأنا قلت بلوتي في الكتمان.. قاللي دواها صحاب جدعانشيخ العرباديلي مدّة دايخ مدوّخهات الخلاصة أنا وضعي بوّخقاللي دواك.. وبلاش تقاطععند العجيب.. أبو سرّ باتعأنا قلت أيه قاللي يا متعوس.. كل العلل دواها الفلوسيا طول غُلبي يا طول توهتييا آهة جديدة على آهتيدواك لاذذ ونفسي أدوقلكن عازز ومش في السوق.وكانت الشركة المنظمة للحفل وضعت شروطا للدخول، وهي ارتداء ملابس بيضاء اللون ومن يخالف هذه الشروط لن يستطيع الدخول.وفي سياق مختلف يستعد النجم عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به للوقوف على التفاصيل الأخيرة.وانتهى "الهضبة" من تسجيل أغاني الألبوم، والتي طرح منها ثلاثة أغاني فقط، حيث من المتوقع أن يحتوي الألبوم على 10 أغاني، سيقوم بطرحهم على موقع "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية.