عمرو دياب يطرح «عم الطبيب» في حفل دبي.. (فيديو)
السبت 25/يناير/2020 - 06:58 ص
منار إبراهيمطباعة
قدم الهضبة عمرو دياب أحدث أغنيات ألبومه الجديد بعنوان "عم الطبيب"، لأول مرة، خلال حفله بدبي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.
وتقول كلمات الأغنية:
عمّ الطبيب
جنبي الشمال ده بتجيله شكّة
من حالي طول الليل بتشكّى
عرّى وكشف.. شاف الهموم
بصّ بأسف.. وقاللي قوم
ما تروحش يابني لطبيب يطبّك.. أنت علاجك حبيب يحبّك
عمّ العطار
اعمللي من عندك تحبيشة
أحلّي بيها مرار العيشة
بصّ وسأل.. فين يوجعك
فرح وزعل.. مين يسمعك
أنا قلت بلوتي في الكتمان.. قاللي دواها صحاب جدعان
شيخ العرب
اديلي مدّة دايخ مدوّخ
هات الخلاصة أنا وضعي بوّخ
قاللي دواك.. وبلاش تقاطع
عند العجيب.. أبو سرّ باتع
أنا قلت أيه قاللي يا متعوس.. كل العلل دواها الفلوس
يا طول غُلبي يا طول توهتي
يا آهة جديدة على آهتي
دواك لاذذ ونفسي أدوق
لكن عازز ومش في السوق.
وكانت الشركة المنظمة للحفل وضعت شروطا للدخول، وهي ارتداء ملابس بيضاء اللون ومن يخالف هذه الشروط لن يستطيع الدخول.
وفي سياق مختلف يستعد النجم عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به للوقوف على التفاصيل الأخيرة.
وانتهى "الهضبة" من تسجيل أغاني الألبوم، والتي طرح منها ثلاثة أغاني فقط، حيث من المتوقع أن يحتوي الألبوم على 10 أغاني، سيقوم بطرحهم على موقع "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية.
وتقول كلمات الأغنية:
عمّ الطبيب
جنبي الشمال ده بتجيله شكّة
من حالي طول الليل بتشكّى
عرّى وكشف.. شاف الهموم
بصّ بأسف.. وقاللي قوم
ما تروحش يابني لطبيب يطبّك.. أنت علاجك حبيب يحبّك
عمّ العطار
اعمللي من عندك تحبيشة
أحلّي بيها مرار العيشة
بصّ وسأل.. فين يوجعك
فرح وزعل.. مين يسمعك
أنا قلت بلوتي في الكتمان.. قاللي دواها صحاب جدعان
شيخ العرب
اديلي مدّة دايخ مدوّخ
هات الخلاصة أنا وضعي بوّخ
قاللي دواك.. وبلاش تقاطع
عند العجيب.. أبو سرّ باتع
أنا قلت أيه قاللي يا متعوس.. كل العلل دواها الفلوس
يا طول غُلبي يا طول توهتي
يا آهة جديدة على آهتي
دواك لاذذ ونفسي أدوق
لكن عازز ومش في السوق.
وكانت الشركة المنظمة للحفل وضعت شروطا للدخول، وهي ارتداء ملابس بيضاء اللون ومن يخالف هذه الشروط لن يستطيع الدخول.
وفي سياق مختلف يستعد النجم عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، ويمكث هذه الفترة في الاستديو الخاص به للوقوف على التفاصيل الأخيرة.
وانتهى "الهضبة" من تسجيل أغاني الألبوم، والتي طرح منها ثلاثة أغاني فقط، حيث من المتوقع أن يحتوي الألبوم على 10 أغاني، سيقوم بطرحهم على موقع "يوتيوب" والمنصات الإلكترونية.
يذكر أن عمرو دياب كان قد أحيا ثلاث حفلات خلال العام الماضي، ضمن فعاليات موسم الرياض، وقدم في حفله الأخير هناك ضمن فعاليات مهرجان ميدل بيست ثلاثة توزيعات جديدة لأغنياته "يتعلموا، ويوم تلات، وأجمل عيون" مع الموزع العالمي ريهاب.