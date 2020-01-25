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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعلن عن ثالث حالة مصابة بفيروس كورونا

السبت 25/يناير/2020 - 12:28 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، تسجيل ثالث حالة للإصابة بالنوع الجديد من فيروس "كورونا" على أراضي فرنسا، في سابقة بالنسبة إلى أوروبا كلها.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية أنييس بوزين قالت إن "المصاب الأول هو رجل في الـ48 من عمره، وصل إلى فرنسا مؤخرا قادما من الصين، حيث زار مدينة ووهان، التي تعتبر مصدر السلالة الجديدة للفيروس، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة بوردو، حيث تم عزله في غرفة انفرادية لتلقي العلاج".

وأضافت وزيرة الصحة الفرنسية، في تصريحات له، أن هناك معلومات قليلة حول المريض الثاني، حيث يتلقى العلاج بمستشفى باريسي.

ولفتت بوزين إلى أن هذ المرة هي الأولى التي يظهر فيها الفيروس في أوروبا، مشددة على أنه من المحتمل الكشف عن حالات أخرى في فرنسا.

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